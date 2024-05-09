عصا اللّوائح الدّولية تُؤدّب لقجع وتُجبره على إعادة بلاد مراكش إلى حجمها الحقيقي

قميص رياضي مغربي بِلا تلك الخريطة التي يتوهّمها "المخزن".

اضطرّ اتحاد الكرة المغربي، الخميس، إلى تجهيز منتخبه الوطني إناث لِفئة أقلّ من 17 سنة، بِقميص يُظهر خريطة بلاد مراكش كما هو مُتعارف عليه لدى هيئة الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي.

وبِعبارة أُخرى أوضح جغرافيًّا، تحدّ ممكلةَ المغربِ من الجنوبِ الجمهوريةُ العربيةُ الصّحراويةُ الديموقراطيةُ.

جاء ذلك، الخميس، بعد اجتماع اللّجنتَين التقنيتَين الجزائرية والمغربية، التابعتَين لِاتحادَي الكرة في البلدَين.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري إناث لِصنف الشبلات مع نظيره ومُضيّفه المغربي، بِمدينة بركان هذا الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا. في إطار ذهاب الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2024، لِفئة إناث أقلّ من 17 سنة. على أن يُقام لقاء العودة بِالجزائر (ملعب الرويبة) في الـ 12 من ماي الحالي.

وهكذا ستخوض لاعبات المدرّبة الوطنية الجزائرية وهيبة رحّال اللّقاء بِلباس أبيض، نظير قميص أحمر للمغربيات (الصّور المدرجة).

ووجب التذكير بِأن لوائح “الفيفا” غير تلك السّائدة في بيت “الكاف”، الهيئة الكروية الإفريقية المُختطفة من قبل بيدق “المخزن” ورئيس اتحاد اللّعبة المغربي فوزي لقجع.