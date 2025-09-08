عصا موسى تقصم ظهر الكيان.. الإعلام العبري يقرّ بمقتل 4 جنود في غزة

أقرّت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود صهاينة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة شمالي قطاع غزة، لتضيف العملية حلقة جديدة في سلسلة الخسائر المتصاعدة التي يتكبدها جيش الاحتلال في الميدان.

وأكدت المصادر أن الانفجار وقع أثناء تحرك الآلية العسكرية في إحدى مناطق الشمال، ما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها، في وقت يواصل فيه الاحتلال التكتّم على حجم خسائره الحقيقية.

وأسفرت العملية عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها، لكن لم يصدر جيش الاحتلال أي بيان بشأن العملية على الفور.

وبحسب موقع “حدشوت بزمان”، وقعت العملية في حدود الساعة 5 فجرا، حيث ألقيت عبوة ناسفة على طاقم دبابة، ثم أطلقت النيران باتجاه قائدها.

وأشارت صحف عبرية أخرى إلى أن العملية جاءت رغم حالة التأهب القصوى في صفوف الجيش في غزة استعدادا لتنفيذ خطط الاجتياح.

والسبت، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، تنفيذ سلسلة عمليات نوعية استهدفت آليات ودبابات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا عملية عسكرية واسعة أطلق عليها اسم “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

ويوم السبت الماضي، قالت الكتائب في بيان عبر قناتها على “تليغرام”، إن مقاتليها استهدفوا ثلاث دبابات إسرائيلية من طراز “ميركافا” في محيط مسجد صلاح الدين ومستوصف الزيتون جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة، بتاريخ 31 أوت، مؤكدة في ذات الوقت أن مجاهديها عادوا بسلام بعد تنفيذ العملية.

والأربعاء الماضي، كشفت القسام عن تفاصيل عملية جديدة أطلقت عليها اسم “عصا موسى” للتصدي لقوات جيش الاحتلال المتوغلة شمالي القطاع.

وبثت مقطع فيديو يظهر لحظة زرع عبوة ناسفة على ناقلة جند صهاينة وتفجيرها، إلى جانب مشاهد لاستهداف دبابات بقذائف “الياسين” وأسلحة رشاشة. كما وثق الفيديو محاولة أحد مقاتلي القسام اعتلاء دبابة وفتح قمرة قيادتها.

وأوضحت الكتائب أن العملية شملت ضرب آليات الاحتلال في مدينة جباليا، لكنها لم تكشف حصيلة الخسائر البشرية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من تل أبيب بشأن التسجيل المصور.