عصرنة سير الموانئ التجارية..هذا ما أمر به وزير النقل

دعا وزير النقل منجي عبد الله اليوم الخميس، إلى الرفع من مستوى أداء الموانئ التجارية بصفتها منشآت حيوية، وذلك من خلال عصرنة نمط تسييرها وجعله أكثر نجاعة وتوفير جميع الإمكانيات التقنية واللوجيستية.

وجاء في بيان للوزارة “ترأس وزير النقل، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة، والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية الجزائرية”.

خلال هذا الاجتماع، قدم الرؤساء المدراء العامون للموانئ عروضا تضمنت وضعية المنشآت والتجهيزات المتوفرة فيها وقدراتها العملياتية وحصيلة نشاطاتها السنوية وآفاق تطويرها، كما شملت العروض، عدد من النقاط الخاصة بالعراقيل التي تحد من فعالية هذه الموانئ وقدرات إستيعابها، لاسيما عمليات التجريف قصد زيادة عمقها لتستقبل السفن ذات الحمولة الكبيرة.

أما بخصوص الجانب المتعلق بالأمن والسلامة داخل هذه البنى القاعدية، شدد الوزير على ضرورة إبلاء هذا الموضوع أهمية قصوى نظرا لحساسيته، وذلك من خلال تحديث المخططات الأمنية و توفير جميع الإمكانيات المادية و البشرية لتنفيذها على أرض الواقع، وكذا الاعتماد على التقنيات الحديثة للمراقبة وتبادل المعلومات بما يتماشى والمعايير المعمول بها دوليا.