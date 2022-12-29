عصرنة ملعب تيارت

تشرع وزارة الشباب والرياضة في عصرنة ملعب “قايد أحمد” بِتيارت، مع مطلع العام الجديد.

ورصدت وزارة الشباب والرياضة غلافا ماليا قيمته 400 مليون دينار، لِترميم هذه المنشأة. على أن تشمل العملية وضع بساط طبيعي وتنصيب 30 ألف مقعد، فضلا عن تشييد مرافق أخرى.

وتُريد وزارة الشباب والرياضة إلحاق ملعب تيارت بِسلسلة المنشآت الجزائرية الفخمة والعصرية، الجديرة بِاحتضان المنافسات الكبيرة.

وكان ميدان تيارت قد دُشّن عام 1987 بِاسم “ملعب الأخّوة”، وبِبساط طبيعي، قبل أن يتحوّل إلى اصطناعي. ثم تدهورت وضعية هذه المنشأة الرياضية، وأُغلقت أبوابها سنة 2018.