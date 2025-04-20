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رياضة

عصروا مواهبه ثم رموه!

الشروق الرياضي
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عصروا مواهبه ثم رموه!
ح.م
كيفين دي بروين.

قال نجم كرة القدم البلجيكية كيفن دي بروين كلاما، يوحي بِأن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عصرت مواهبه، ولمّا خارت قواه رمته.

وانتدبت إدارة نادي مانستر سيتي متوسط الميدان دي بروين في صيف 2015، قادما من فريق فولفسبورغ الألماني. وساهم بِقوّة في إحراز النادي الإنجليزي 17 تتويجا، أبرزها كأس رابطة أبطال أوروبا عام 2023، ولقب البطولة الإنجليزية نسخ ما بين 2018 و2024 (يُستثنى عام 2020).

وقال كيفن دي بروين: “لم أستلم أيّ عرض طوال الموسم الحالي، لقد اتّخذوا (مسؤولو السيتي) قرارا. بالطبع، فوجئتُ قليلا، لكن عليّ تقبُّل الأمر”. علما أن مدّة العقد تنقضي في الـ 30 من جوان المقبل.

وأضاف في تصريحات نشرتها عديد الصحف البريطانية، الأحد: “إنها في الأساس قضية اقتصادية بالنسبة لهم (إدارة مانشستر سيتي)، وهم يتّخذون القرارات بناء على ذلك. لم تكن محادثات طويلة، كان الأمر فقط ما قيل لي، ولم يكن هناك شيء أكثر من ذلك. يجب عليّ أن أتقبل الوضع، على الرغم من أنني أشعر بِالقدرة على القيام بِعمل جيّد”.

وهكذا سيترك الدولي البلجيكي الأشقر نادي “الأزرق السماوي” في الصيف المقبل، بعد انقضاء مدّة العقد. مُفضّلا التكتّم عن ذكر وجهته المقبلة.

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