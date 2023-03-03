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رياضة

“عصفور” البارادو يُصاب مُبكّرا في البطولة القطرية

علي بهلولي
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“عصفور” البارادو يُصاب مُبكّرا في البطولة القطرية
ح.م
عبد الغني لعلام يحتفل بِهدف سجّله لِمصلحة فريقه المرخية في مباراة رسمية سابقة.

اضطرّ اللاعب الجزائري عبد الغني لعلام مساء الجمعة إلى الخروج من أرضية الميدان مُصابا، بعد 27 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه المرخية والمُنافس نادي الوكرة القطريَين.

وتُجرى المباراة في هذه اللّحظات، لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة القطرية.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي المرخية القطري بيانا، تُوضّح فيه نوعية إصابة المهاجم لعلام، ومدّة العلاج.

وكان عبد الغني لعلام (18 سنة) قد انتقل في شهر جانفي الماضي، من نادي البارادو إلى فريق المرخية القطري لِمدّة 5 مواسم.

وبِاحتساب مواجهة الوكرة، شارك عبد الغني لعلام في 4 مقابلات مع فريقه المرخية بِرسم بطولة قطر للموسم الحالي، نصفها أساسيا. وسجّل هدفا.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع الجزائري أيوب عزي أساسيا في صفوف نادي المرخية.

وفي الطرف المُقابل، تأهّل المهاجم الجزائري محمد بن يطو وأمضى هدفَين لِمصلحة فريقه الوكرة، في الدقيقتَين الـ 2 والـ 70 (شريطَي الفيديو المُدرجَين أدناه). رافعا غلّته إلى 6 توقيعات.

وبعد خسارته بِرُباعية نظيفة، بات فريق المرخية يجمع 15 نقطة في المركز الـ 8. ويحوز نادي الوكرة 23 نقطة في الرّتبة الـ 4. مع الإشارة إلى أن فريق المرخية تنقصه مباراة متأخّرة.

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