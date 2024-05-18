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الجزائر

عصماني: لا ننكر الإنجازات المحققة ويجب المساهمة في الإصلاح

فاتح. ك
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عصماني: لا ننكر الإنجازات المحققة ويجب المساهمة في الإصلاح
ح.م
رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني

رافع رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، السبت بالشلف لصالح الرقي بالعمل السياسي وطرح الأحزاب لبرامج سياسية من شأنها إقناع المواطن وتلبية احتياجاته والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة.
وقال عصماني خلال تجمع شعبي نشطه بالمركز الثقافي الإسلامي بالشلف، أن “حزب صوت الشعب يدعو للرقي بالسلوك والعمل السياسي وطرح الأحزاب لبدائل وبرامج سياسية من شأنها إقناع المواطن وتلبية احتياجاته والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة”.
وأردف قائلا: “لا ننكر الإنجازات والمكتسبات المحققة ويجب المساهمة في الإصلاح بشكل حضاري عن طريق الأفكار والعلم وتقديم البرامج التي تتطلع لاحتياجات الجيل الجديد، ونحن بحاجة لخلق طبقة سياسية تقدم تصوراتها لأصحاب القرار فيما يخص كل النقائص لحلها مركزيا أو محليا”.
كما أكد رئيس حزب صوت الشعب على دور المواطن في العمل السياسي والتهيكل ضمن الأحزاب والمشاركة في صناعة القرار وتقديم تصورات تتطلع وتواكب احتياجاته، مشيرا في ذات الوقت إلى ضرورة تفعيل دور المجالس الشعبية المنتخبة ومساهمتها في رسم السياسات التنموية وتحديد الاحتياجات حسب خصوصية كل منطقة.
وبالمناسبة، دعا عصماني إطارات حزبه ومناضليه للمشاركة في العمل السياسي من خلال النقد البناء واكتساب ثقة المواطن عبر التقرب منه والاستماع لانشغالاته والتعبير عنها في المجالس المنتخبة وكذا طرحها في برامج بديلة، من شأنها تدعيم المكتسبات المحققة في كل قطاع.
وثمن في معرض حديثه “الإرادة الصادقة” للسلطات العليا لتحقيق التغيير المنشود في إطار الجزائر الجديدة، بالإضافة للإنجازات المحققة على غرار “النمو الاقتصادي وبعث الزراعة الصحراوية والتخلي التدريجي عن اقتصاد المحروقات”.

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