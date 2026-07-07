-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
من خلال فتح نقاش وطني لاستعادة ثقة المواطنين

عصماني يدعو إلى مراجعة أداء الأحزاب بعد تشريعيات 2026

أسماء. ب
  • 49
  • 0
عصماني يدعو إلى مراجعة أداء الأحزاب بعد تشريعيات 2026
ح.م
رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني

اعتبر رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أن نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي تجاوزت 21 بالمائة، تستدعي وقفة تقييمية من قبل مختلف الأحزاب السياسية، داعيا إلى مراجعة أدائها ومدى قدرتها على استقطاب المواطنين، ومؤكدا أن تعزيز المشاركة السياسية مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الفاعلين من دون استثناء.
وأوضح عصماني، خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء، أن معالجة ظاهرة العزوف تستوجب الإقرار بوجود إخفاقات والعمل على تجاوزها، مشددا على ضرورة مواصلة النضال والعمل السياسي وعدم الاستسلام، معتبرا أن المواطن الجزائري في حاجة إلى خطاب سياسي صادق وشجاع، بعيدا عن المبالغة والتهويل.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حزب صوت الشعب النخب الوطنية إلى الاضطلاع بدورها في توعية المجتمع وترسيخ ثقافة الدولة، مبرزا أهمية المحافظة على الاستقرار، ومواصلة الإصلاحات الدستورية والقانونية، وإشراك الشباب باعتبارها مكاسب وطنية ينبغي تعزيزها.
وأكد عصماني أن العمل السياسي المسؤول يقوم على دعم مؤسسات الدولة، وانتقاد الأخطاء بموضوعية، مع تقديم البدائل والحلول، مجددا الدعوة إلى فتح نقاش وطني جاد حول المشاركة السياسية وآليات استعادة ثقة المواطنين.
وفيما يتعلق بنتائج الاستحقاق، أبدى رئيس حزب صوت الشعب ارتياحه لما حققته تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية لـ2 جويلية 2026، مؤكدا أن الحزب سجل قفزة نوعية مقارنة باستحقاقات سنة 2021، بعد ما ارتفع تمثيله في المجلس الشعبي الوطني من ثلاثة مقاعد إلى 17 مقعدا، وهو ما وصفه بـ”الإنجاز السياسي” الذي سيمكن الحزب من تشكيل كتلة برلمانية.

مقالات ذات صلة
وزير التربية يستقبل الفريق الوطني المتوّج بالمرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات

وزير التربية يستقبل الفريق الوطني المتوّج بالمرتبة الأولى في الأولمبياد الإفريقي للرياضيات

انطلاق التسجيل وسحب دفتر الشروط لتنظيم عملية الحج لموسم 2027

انطلاق التسجيل وسحب دفتر الشروط لتنظيم عملية الحج لموسم 2027

بتكوفتش!

بتكوفتش!

بينهم 18 مغربيا.. توقيف 23 شخصا في مخطط للهجرة السرية بوهران (فيديو)

بينهم 18 مغربيا.. توقيف 23 شخصا في مخطط للهجرة السرية بوهران (فيديو)

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على هذه الولايات

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع رملية على هذه الولايات

ملف الذاكرة البيئية يدخل مرحلة التوثيق

ملف الذاكرة البيئية يدخل مرحلة التوثيق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد