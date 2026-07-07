عصماني يدعو إلى مراجعة أداء الأحزاب بعد تشريعيات 2026

من خلال فتح نقاش وطني لاستعادة ثقة المواطنين

اعتبر رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أن نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي تجاوزت 21 بالمائة، تستدعي وقفة تقييمية من قبل مختلف الأحزاب السياسية، داعيا إلى مراجعة أدائها ومدى قدرتها على استقطاب المواطنين، ومؤكدا أن تعزيز المشاركة السياسية مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الفاعلين من دون استثناء.

وأوضح عصماني، خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء، أن معالجة ظاهرة العزوف تستوجب الإقرار بوجود إخفاقات والعمل على تجاوزها، مشددا على ضرورة مواصلة النضال والعمل السياسي وعدم الاستسلام، معتبرا أن المواطن الجزائري في حاجة إلى خطاب سياسي صادق وشجاع، بعيدا عن المبالغة والتهويل.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس حزب صوت الشعب النخب الوطنية إلى الاضطلاع بدورها في توعية المجتمع وترسيخ ثقافة الدولة، مبرزا أهمية المحافظة على الاستقرار، ومواصلة الإصلاحات الدستورية والقانونية، وإشراك الشباب باعتبارها مكاسب وطنية ينبغي تعزيزها.

وأكد عصماني أن العمل السياسي المسؤول يقوم على دعم مؤسسات الدولة، وانتقاد الأخطاء بموضوعية، مع تقديم البدائل والحلول، مجددا الدعوة إلى فتح نقاش وطني جاد حول المشاركة السياسية وآليات استعادة ثقة المواطنين.

وفيما يتعلق بنتائج الاستحقاق، أبدى رئيس حزب صوت الشعب ارتياحه لما حققته تشكيلته السياسية في الانتخابات التشريعية لـ2 جويلية 2026، مؤكدا أن الحزب سجل قفزة نوعية مقارنة باستحقاقات سنة 2021، بعد ما ارتفع تمثيله في المجلس الشعبي الوطني من ثلاثة مقاعد إلى 17 مقعدا، وهو ما وصفه بـ”الإنجاز السياسي” الذي سيمكن الحزب من تشكيل كتلة برلمانية.