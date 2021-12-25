عصماني يطالب بتقييم عمل حكومة بن عبد الرحمان!

دعا رئيس حزب الشعب لمين عصماني، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتدخل من خلال إعادة تقييم عمل حكومة أيمن بن عبد الرحمان، مشيرا أن بعض الوزراء “المقصرين”، يجب أن يعاد النظر في وضعيتهم، لاسيما وان الظرف الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، لا يتحمل مزيدا من تضييع الوقت.

وقال لمين عصماني في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر حزبه، أن الرئيس مدعو لتقييم عمل السلطة التنفيذية، مطالبا بوضع مخطط واضح لإعادة النظر في عمل الوزراء الذين أثبتوا محدوديتهم في تسيير قطاعاتهم الوزارية، وحسب رئيس حزب الشعب، فإن الوضع الذي تعيشه البلاد لاسيما في الجانب الاقتصادي يحتاج إلى تفعيل عجلة التنمية للخروج من الأزمة وإيجاد البدائل الفعلية لبناء اقتصاد حقيقي.

وبخصوص الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حذر المتحدث، من خطورة انهيار القدرة الشرائية على المواطن، مصرحا: “لقد قمت بجولة في الأسواق الشعبية ورأيت الغلاء الفاحش في الأسعار ومن غير المعقول استمرار الوضعية الحالية من دون تحرك المسؤولين”، داعيا في نفس الوقت الأحزاب السياسية الناشطة في البلاد للانخراط في إعداد نموذج اقتصادي حقيقي واقتراح حلول من أجل الخروج من الأزمة وتحسين أوضاع البلاد قائلا: “يجب أن تتخلص الطبقة السياسية في البلاد من نمط الآلة المناسباتية”.