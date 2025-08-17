عصيان في قلب الكيان.. ونتنياهو يتهم المحتجين بدعم حماس!

اجتاحت موجة غضب عارمة اليوم الأحد، قلب الكيان الصهيوني، حيث خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع في عشرات المواقع داخل تل أبيب، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة، ليتهمهم رئيس حكومتهم على إثر ذلك بدعم حركة حماس.

وبحسب التقارير الواردة في هذا الشأن، فقد شملت الاحتجاجات إغلاق طرق رئيسية، ضمن تحركات دعت إليها عائلات الأسرى لدى المقاومة في غزة، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل ووقف العدوان على القطاع.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المتظاهرين الذين يطالبون بوقف الحرب في قطاع غزة يخدمون مصالح حركة حماس.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن “الدعوات إلى إنهاء الحرب من دون هزيمة حماس لا تؤدي فقط إلى تعزيز موقف الحركة وتأخير تحرير الرهائن، بل تضمن أيضاً تكرار مآسي السابع من أكتوبر”.

واندلعت المظاهرات في أكثر من 350 موقعًا، شملت شوارع رئيسية ومفترقات حيوية، حيث أقدم المحتجون على قطع الطريق السريع رقم 1 المؤدي إلى القدس المحتلة، وكذلك شارع “أيالون” في تل أبيب، بالإضافة إلى طريق مردخاي نمير قرب جامعة تل أبيب، مما تسبب في شلل مروري واسع.

وتركّزت الاحتجاجات في محيط منازل عدد من وزراء حكومة الاحتلال، أبرزهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير التعليم يوآف كيش، وذلك للضغط على حكومة الاحتلال من أجل التحرك في ملف الأسرى.

وأكدت شرطة الاحتلال اعتقال 32 متظاهرًا خلال الاحتجاجات، التي رُفعت فيها شعارات تدعو لرفض الخدمة العسكرية وتطالب بإنهاء الحرب والدمار في غزة.

وفي بيان لها، قالت هيئة عائلات الأسرى لدى المقاومة إن “الوقت ينفد”، مضيفة: “لقد توقفت الدولة لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار على هذا النحو. سئمنا الشعارات، وسئمنا المماطلة، ولن يُعيد المختطفين إلا الشعب”، وفق تعبيرها.

وأعلنت الهيئة عن إقامة خيمة اعتصام على حدود قطاع غزة، إضافة إلى إطلاق أسطول احتجاجي في بحيرة طبريا، ضمن خطوات تصعيدية تهدف إلى تحريك الملف.

ووفق تقديرات الاحتلال، فإن عدد الأسرى في غزة يبلغ نحو 50، بينهم ما لا يقل عن 20 على قيد الحياة. في المقابل، يقبع أكثر من 10,800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، يتعرضون لسياسات تعذيب وإهمال طبي وتجويع ممنهج، وفق تقارير حقوقية.

وأظهر استطلاع لصحيفة “معاريف” العبرية أن 16% من المستوطنين ينوون المشاركة في الإضراب، و40% يؤيدونه دون مشاركة فعلية، بينما رفضه 29% بشكل كامل.

وسبق أن خرج مستوطنون في احتجاجات مماثلة خلال الأشهر الماضية، للتنديد بسياسات الحصار والمجاعة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، في مشهد نادر يعكس تصدّعًا داخل المجتمع الصهيوني إزاء استمرار الحرب وتبعاتها الإنسانية.