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رياضة

عصير ينصح به طبّاخ منتخب فنلندا

علي بهلولي
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عصير ينصح به طبّاخ منتخب فنلندا
لاعبو منتخب فنلندا في حصّة تدريبية (صورة اتحاد الكرة الفنلندي)

نصح طبّاخ منتخب فنلندا لكرة القدم لاعبيه بِتناول عصير “من نوع خاص”، في بطولة أمم أوروبا التي يُرفع ستارها هذا الجمعة وتنتهي في الـ 11 من جويلية المقبل.

ويلعب منتخب فنلندا بطولة أمم أوروبا، في فوج يضمّ بلجيكا والدانمارك وروسيا.

وقال الطّباخ الفنلندي ريو يانكاري إن لاعبي منتخب بلاده سيتناولون عصيرا واحدا فقط في بطولة أمم أوروبا، لا يحتوي على الكحول. واصفا إيّاه بـ “الجرعة السحرية”!

وأوضح في أحدث تصريحات له نشرها اتحاد فنلندا لكرة القدم، إن الشراب عبارة عن عصير البنجر (البيتراف).

واعترف الطبّاخ ريو يانكاري أن العصير يبدو غريبا نوعا ما لدى الرياضيين، لكنه أكّد أنه مُفيد للجسم، ويسمح للأوعية الدموية بِالتمدّد، مع سريان الدم بِشكل أفضل.

وقدّر طبّاخ منتخب فنلندا التوقيت المناسب لِتناول هذا العصير، بِساعتَين إلى ستّ ساعات قبل خوض المباراة أو التدريبات.

ولم يسبق لِمنتخب فنلندا لكرة القدم المشاركة في بطولة أمم أوروبا، التي انطلقت عام 1960.

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