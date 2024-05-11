-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
عضوية فلسطين!
باقي بوخالفة
2024/05/11
21
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
صالونات حلاقة تتحول إلى مراكز تجميل خارج القانون
توزيع 40 ألف وحدة سكنية في العاصمة يوم 5 جويلية المقبل
“صوت الشعب” في تعبئة حزبية لإنجاح الرئاسيات المقبلة
الانتخابات الرئاسية محطة هامة لتجسيد طموحات الجزائريين
حنون: الاستحقاق الرئاسي فرصة لتحقيق الوثبة الوطنية
هزة أرضية تضرب ولاية الشلف
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
عصا اللّوائح الدّولية تُؤدّب لقجع وتُجبره على إعادة بلاد مراكش إلى حجمها الحقيقي
2024/05/09
أكبر زيادة في معاشات ومنح المتقاعدين منذ تأسيس منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر
2024/05/09
بن ناصر وتوبة وعدلي سيلعبون بِأقمصة تحمل ألقاب أمهّاتهم!
2024/05/10
هذه هي الدول الممتنعة والمعارضة لعضوية فلسطين بالأمم المتحدة
2024/05/11
“الكاف” تخشى تدهور البساط الطبيعي لِملعب نهضة بركان المغربي
2024/05/09
الرأي
المزيد
هذه أولى بركات غزوة 7 أكتوبر
حسين لقرع
2024/05/11
في رفح يتجدّد الطوفان..
محمد سليم قلالة
2024/05/11
أين نحن من تصنيف الجامعات؟!
أبو بكر خالد سعد الله
2024/05/11
لماذا كتبتُ عن حُكم عبد الناصر والبعث ؟
2024/05/11
لماذا تُراوِحُ قضيّة فلسطين مكانها؟ (2/2)
2024/05/11