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عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. مجلس الأمن يُخفق في تحقيق التوافق

الشروق أونلاين
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عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.. مجلس الأمن يُخفق في تحقيق التوافق

أعلنت فانيسا فرازير مندوبة مالطا ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي عدم وجود توافق في الآراء بشأن التوصل إلى توافق بشأن مسعى دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي الاجتماع المغلق الثاني “للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد” أمس الخميس قالت فرازير “إن ثلثي أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة لدولة فلسطين، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء، ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية”.

وكانت فلسطين أعادت الأسبوع الماضي، تحريك طلب العضوية الكاملة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الذي بدأ عملية المراجعة يوم الاثنين.

وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام.

ويمكن إجراء تصويت آخر في 18 أبريل الجاري، وألمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى 9 أصوات من أصل 15.

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