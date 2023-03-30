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الجزائر

عضوية فلسطين بالأمم المتحدة محور مكالمة هاتفية بين عطاف وأبو الغيط

الشروق أونلاين
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عضوية فلسطين بالأمم المتحدة محور مكالمة هاتفية بين عطاف وأبو الغيط
ح.م

تلقى، الخميس، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

أبو الغيظ وخلال الاتصال الهاتفي هنأه عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية وتبادل معه التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل.

كما استعرض الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وجامعة الدول العربية وكذا آفاق تعزيز العمل العربي المشترك تحقيقا لمصالح الأمة العربية وخدمة لقضاياها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، وحسب بيان للوزارة فقد اغتنم الوزير أحمد عطاف هذه الفرصة لطرح موضوع متابعة تنفيذ قرارات قمة الجزائر.

وشدد الوزير على أهمية تشكيل الآليات المتفق عليها بهذا الخصوص، لا سيما اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل من أجل نيل  فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأكد البيان أنه قد تم الاتفاق على معالجة هذه المواضيع في إطار التنسيق بين الأمانة العامة والممثلية الدائمة للجزائر لدى جامعة الدول العربية.

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