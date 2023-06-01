عضوية مجلس الأمن.. عطاف يلتقي مسؤولين بالأمم المتحدة

أجرى وزير الخارجية، أحمد عطاف، الخميس، لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء والمسؤولين بالأمانة العامة للأمم المتحدة.

عطاف، وحسب بيان للوزارة، تحادث مع وزير خارجية جمهورية ترينيداد توباغو آمري بروان الذي ستترأس بلاده الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شهر سبتمبر المقبل.

الطرفان تناولا سبل وآفاق التعاون بينهما لحشد المزيد من الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن. يؤكد المصدر ذاته.

كما التقى الوزير عطاف بأعضاء بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بقيادة السفير المندوب الدائم للجزائر عمار بن جمعة، أين حث أعضاء البعثة على مواصلة جهودهم وتكثيفهما تحسبا للاستحقاق المنتظر يوم السادس جوان المقبل.