عضو الكاف المتهم بالتحرش: تعرضت لمؤامرة بسبب دعم احتضان الجزائر لكان 2025

أكد البينيني فيليكس سوهوندي بيبيريبي، عضو الكاف والمكلف بالإعلام خلال كأس أمم إفريقيا للمحليين، أن السبب الحقيقي لمعاقبته، هو تقدمه بالشكر للسلطات الجزائرية على التنظيم الجيد للشان، وتأكيده بأن الجزائر تستحق تنظيم كان 2025.

ونفى البينيني فيليكس سوهوندي بيبيريبي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والمكلف بإدارة الإعلام خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، الأنباء حول تورطه في فضيحة تحرش بإحدى موظفات “كاف”.

وقال سوهوندي بيبيريبي، في تصريحات خاصة لموقع “كووورة”: “القضية ليس لها علاقة بالتحرش، هنالك رغبة واضحة للإضرار بسمعتي، وسأتخذ الإجراءات اللازمة ضد من تسبب في ذلك”.

وأضاف: “كل ما في الأمر أنني تلقيت تكريما من قبل صحفيين متواجدين في الجزائر لتغطية الشان بمناسبة عيد ميلادي، وخلال ذلك وجهت كلمة شكر إلى السلطات الجزائرية التي نظمت المسابقة بطريقة تدعو للفخر”.

وتابع المكلف بالإعلام في شان الجزائر: “الكلمة التي ألقيتها أثارت حفيظة بعض الجهات، ولامتني على دعمي للجزائر، وخاصة عند قولي إنها تستحق نيل شرف تنظيم كان 2025“.

وتابع: “لجنة الانضباط لم تتحدث أبدا عن تحرش أو اعتداء جنسي، إنه افتراء كاذب، لا أعلم من أين جاء بكل تلك الأقاويل التي تداولتها الصحافة”.

وأكد البينيني على أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ساهم في نشر معلومات مغلوطة بدون دليل بغرض الإساءة إلى شخصه.

واختتم: “أشكر كل من اتصل بي لدعمي، وسأظل أدعم الجزائر التي جعلتنا فخورين كأفارقة بالمستوى الذي أظهرته في تنظيمها للشان“.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي قد فرضت على البينيني عقوبة الإيقاف مدة 5 سنوات عن مزاولة مهامه داخل الهيئة، فيما أرجعت وسائل إعلام السبب إلى التحرش الجنسي.