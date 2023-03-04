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الجزائر

عضو المجلس الرئاسي في البوسنة يستقبل سفير الجزائر

الشروق أونلاين
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عضو المجلس الرئاسي في البوسنة يستقبل سفير الجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

تولي البوسنة والهرسك أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الجزائر، باعتبارها واحدة من أهم الدول في شمال إفريقيا، حسب ما أكده عضو المجلس الرئاسي في البلاد دينيس بيتشيروفيتش.

جاء ذلك في خلال استقبال المسؤول البوسني لسفير الجزائر في ساراييفو توفيق ميلاط يوم الجمعة، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وعبّر الطرفان بالمناسبة، عن رضاهما لمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والبوسنة. كما أعرب الرئيس البوسني عن تطلّعه لتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين على أعلى المستويات.

واعتمد توفيق ميلاط سفيرا للجزائر لدى البوسنة والهرسك في أفريل 2022، عقب اتفاق بين البلدين على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، من خلال تبادل السفارات.

ويتشكّل المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك، من 3 منتخبين يمثلون عرقيات البوشناق، والكروات، والصرب. بحيث يتمّ انتخابهم لشغل عهدة واحدة من 4 سنوات.

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