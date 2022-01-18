عضو باللجنة العلمية: الحسم في قضية تلقيح الأطفال قريبا

قال عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا، البروفيسور رياض مهياوي، إنه يتم حاليا النقاش حول تطعيم الأطفال باللقاح المضاد لفيروس كورونا، متوقعا صدور قرارات بهذا الشأن قريبا.

وأوضح مهياوي، في حوار مع برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الثلاثاء، أن نقاشات اللجنة العلمية لا تكاد تخلو من موضوع تطعيم الأطفال، وتحديدا حول العمر المستهدف ونوع اللقاح، متوقعا صدور قرارات في هذا الشأن قريبا حسب تعبيره.

وأضاف ضيف الصباح ” الأهم اليوم هو دفع الأشخاص أكثر من 18 سنة للتلقيح والبداية بالأشخاص المحيطين بالتلاميذ (الأولياء والمعلمون والإداريون وغيرهم) لتفادي وصول العدوى إليهم، لكن للأسف الشديد هناك عزوف شديد عن التلقيح ولم نبلغ بعد الهدف المنشود من العملية “.

وفي السياق أكد مهياوي أن متحور أوميكرون بدأ يفرض نفسه بقوة في الوضعية الوبائية ببلادنا بعد أن كان متحور دلتا هو المهيمن في ديسمبر الماضي في حدود 70 إلى 80 بالمائة.

وتابع” تصاعد الأرقام للإصابات كما في كل دول العالم، لكن المتحور الجديد أوميكرون بدأ ينافس بقوة متحور دلتا وربما سيتفوق عليه قريبا كما هو الشأن في جميع دول العالم.

تلقيح الأطفال ضد كورونا.. عضو باللجنة العلمية يكشف الجديد

وفي 20 ديسمبر 2021، كشف البروفسور رياض مهياوي عضو باللجنة العلمية لرصد كورونا، أن اللجنة تعتزم الخميس المقبل دراسة قرار تمديد التلقيح لفئة الأطفال من سن 12 إلى 17 عامًا .

وقال مهياوي، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة أن اللجنة العلمية ستجتمع الخميس المقبل مع الخبراء للفصل في الأمر قائلا “أعتقد أننا قد نتحرك في نهاية المطاف نحو تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما”.

ودعا البروفيسور مهياوي المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر بعد تسجيل الحالة الأولى لمتحور أوميكرون.

وشدد عضو اللجنة العلمية على خطورة و سرعة إنتشار متحور أوميكرون في العالم في غضون أسابيع قليلة، عبر أكثر من 60 دولة، بعضها يسجل ما يصل إلى 1000 حالة يوميًا.

وإستنكر مهياوي التراخي المسجل وسط المواطنين في الالتزام بتدابير الوقاية وكذا العزوف عن التلقيح.