قال عضو اللجنة العلمية الدكتور إلياس أخاموك، الجمعة، إن الموجة الرابعة أصبحت شبه مؤكدة وهذا مع تزايد عدد حالات الإصابة بالكوفيد خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأكد المتحدث خلال نزوله ضيفا على “اذاعة سطيف” الجهوية أن كل المؤشرات البيولوجية تؤكد تزايد عدد حالات الإصابة بالكوفيد خلال الأسبوعين الأخيرين لا سيما في المدن الكبرى، ثم بعدها تتنقل العدوى إلى باقي المدن .

واعتبر أخاموك أن وصول الموجة الرابعة أصبح اليوم شبه مؤكد، وهو ما تظهره عدة مؤشرات تتمثل في ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية، وعدد حالات الإستشفاء وكذا الحالات الموجودة بالإنعاش.

وفي هذا الصدد، توقع المتحدث ذاته أن تكون ذروة الموجة وارتفاع قياسي في عدد الإصابات خلال الـ4 إلى 6 أسابيع القادمة.

واعتبر عضو اللجنة العلمية أن هذه الفنرة هي الأفضل لأخذ التلقيح لمواجهة الموجة القادمة، مشيرا إلى أن المناعة الفاعلة تتحقق بعد 6 أسابيع من أخذ اللقاح.

كما دعا ضيف الإذاعة الفئات الهشة من كبار السن والمرضى إلى أخذ الجرعة الثالثة خاصة للذين فاقت فترة تلقيحهم 6 أشهر.