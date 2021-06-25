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الجزائر
نحو فتح رحلات جديدة والتخلي عن الحجر الصحي

عضو باللجنة العلمية: الوضعية الوبائية مقلقة والأيام القادمة صعبة

الشروق أونلاين
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عضو باللجنة العلمية: الوضعية الوبائية مقلقة والأيام القادمة صعبة

قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور إلياس أخاموخ، إن الوضعية الوبائية لا تبعث على الارتياح، معتبرا أن الأيام القادمة ستكون صعبة.

وأكد أخاموخ في حديثه لإذاعة سطيف الجهوية أن الولايات الكبرى على غرار العاصمة، وهران، سطيف، البليدة، قسنطينة  تعيش وضعا صعبا، مشيرا إلى أنه في حال كان هناك ارتفاع جنوني للاصابات سيتم العودة لإجراءات الحجر.

كما عبر المتحدث عن تخوفه من انشار الوباء أكثر في الولايات الساحلية التي يتضاعف فيها عدد السكان إلى 3 أضعاف في فصل الصيف.

من جهة أخرى كشف عضو اللجنة العلمية أن هناك توجه نحو فتح رحلات جديدة لمختلف الدول وكذا إضافة مطارات أخرى.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أخاموخ أنه متفائل بتخفيف الإجراءات على الوافدين إلى الجزائر، والتخلي عن الحجر الصحي والاكتفاء بالتحاليل قبل وبعد السفر فقط.

وعن اللقاح، كشف المتحدث ذاته أنه خلال هذا الاسبوع سيتم استقبال مليون جرعة، وفي شهر جويلية مليوني جرعة، والعدد سيتضاعف في الأشهر القادمة، للوصول إلى المناعة الجماعية قبل نهاية العام يؤكد.

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