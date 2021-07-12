عضو باللجنة العلمية: لا داعي للتهويل والوضعية الصحية متحكم فيها

دعا البروفيسور عدة بونجار عضو اللجنة العلمية ورئيس مصلحة طب الأورام بالمستشفى الجامعي للبليدة، إلى عدم التهويل قائلا أن المستشفيات لا تعاني من التشبع والتكفل بالمرضى يتم في أحسن الظروف.

وأكد البروفيسور بونجار، الاثنين، في حديث لإذاعة سطيف أن المستشفيات لا تعاني من نقص في الأسرة وإن حدث ذلك فالأمر يعود لتقليص حصة مرضى الكوفيد كما حدث في بداية الأزمة وأكد قائلا: “لا داعي للتهويل فالوضعية متحكم فيها”.

وأضاف عضو اللجنة العلمية أن المستشفيات تحتاج إلى أكثر من 3500 ألف لتر يوميا والكميات موجودة ومعظم المستشفيات لا تعاني أزمة أوكسجين.

وأوضح المتحدث أن عدد المرضى خلال شهر جويلية من العام الماضي فاق الـ 12800 مريضا الآن و خلال جويلية 2021 عدد المرضى في المستشفيات حوالي 5000 مريضا و400 إلى 500 في العناية المركزة .

وكشف البروفيسور أن نسبة الأسرة المشغولة في المستشفيات لا تتعدى 25% من العدد الإجمالي الذي كان مخصصا للمرضى الكوفيد في بداية الأزمة وذالك يعود إلى استئناف معظم المصالح لنشاطها الاعتيادي.

وعن التلقيح قال البروفيسور بونجار أنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وطنيا مع احترام التدابير الوقائية.

وأكد المتحدث أن الفائدة من التلقيح هو تفادي الأعراض الخطرة وتقليل نسبة الوفيات، موضحا أنه وبنهاية 2021 سيكون مجموع اللقاحات المتوفرة 30 مليون جرعة.