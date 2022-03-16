عضو باللجنة العلمية يعلن عن فتح مصليّات النساء في رمضان

سيتمّ السماح للنساء بإقامة الصلاة في المساجد عبر التراب الوطني بداية من شهر رمضان المقبل. حسب ما كشف عنه البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمتابعة الوباء لدى استضافته صباح الأربعاء على قناة “الشروق نيوز”.

وقال مهياوي إنه سيتمّ رفع العديد من الإجراءات الوقائية المفروضة للحدّ من تفشّي وباء كورونا. بعد تسجيل تحسّن في الوضعية الوبائية بالجزائر.

ومن بين هذه الإجراءات التي سترفع مع حلول رمضان المقبل، تحدّث مهياوي عن السماح للنساء بإقامة الصلوات في المساجد عبر التراب الوطني.