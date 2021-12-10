عضو باللجنة العلمية يكشف الفئة الأكثر عرضة للإصابة بأوميكرون

كشف الدكتور إلياس أخاموك عضو اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كورونا أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون هي الشباب والمراهقين.

وأوضح أخاموك في حوار له مع إذاعة سطيف الجهوية، الجمعة، أن هناك دراسات ابتدائية تؤكد أن المتحور أوميكرون يصيب أكثر فئة الشباب والمراهقين و حتى الأطفال.

لكنه اعتبر أن هذا الأخير لا يشكل حاليا خطورة كبيرا مقارنة بمتحور دلتا السائد بشكل كبير في الجزائر.

من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أن الجزائر على أبواب موجة رابعة يجب الاستعاد لها جيدا من قبل الطواقم الطبية والمؤسسات صحية والمواطنين.

وكشف عضو اللجنة العلمية أن الخيار الحالي هو فرض الجواز الصحي لدخول المرافق العمومية خاصة التي يكون فيها اكتظاظ كالادارات والمرافق.

وعن تلقيح الأطفال قال ضيف إذاعة سطيف إن اللجنة العلمية تدرس بعناية هذا القرار لأنها لا تريد أن نتخذ هذه الخطوة إن لم يتم التأكد منها 100%.