عضو باللجنة العلمية يكشف تفاصيل مشروع قرار فتح الحدود

بركاني اعتبر طرح الملف جاء في الوقت المناسب

كشف بقاط بركاني، عضو اللجنة العلمية ورئيس عمادة الأطباء، الأحد، عن تفاصيل مشروع قرار فتح الحدود من أجل السماح للجزائريين العالقين بالخارج للدخول إلى أرض الوطن.

وأكد بركاني خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن اللجنة العلمية وضعت مجموعة من القواعد الصحية لتمكين الجزائريين من الدخول إلى أرض الوطن في حال اتخاذ قرار فتح الحدود.

وفي هذا الصدد قال الدكتور إن قرار الرئيس القاضي بدراسة ملف فتح الحدود جاء في الوقت المناسب بسب الحالة الوبائية المستقرة.

وأوضح المتحدث أنه في حال اتخاذ قرار الفتح فسيتم الأمر حسب أولويات، لا سيما فيما يتعلق بالمواطنين الجزائريين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.

وأضاف بركاني أن شركات الطيران “مسؤولة عن إدارة مساحات العبور وتحديد البروتوكولات الصحية داخل الطائرات”.

وأشاد رئيس عمادة الأطباء، بالنتائج الإيجابية لإغلاق الحدود، الذي اعتبر أنه ساعد في استقرار الوضعية الوبائية في البلاد.