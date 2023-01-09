عضو جديد من الثلث الرئاسي بمجلس الأمة
أعلن مجلس الأمّة، عن تعيين عضو جديد في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي وهذا في جلسة علنية تم عقدها الإثنين.
وحسب بيان للمجلس سيتم خلال الجلسة إثبات عضوية محمد طاهر بلال، العضو الجديد المعيّن من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.
وستتضمن أشغال الجلسة عرض ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وفقاً للجدول التالي:
- إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.
- تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
- المصادقة على تقرير اللجنة.
- تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فبراير سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
- تقديم مشروع القانون من قبل السيد وزير العدل، حافظ الأختام.
- تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي.
- الإستماع إلى تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة.