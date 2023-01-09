عضو جديد من الثلث الرئاسي بمجلس الأمة

أعلن مجلس الأمّة، عن تعيين عضو جديد في المجلس بعنوان الثلث الرئاسي وهذا في جلسة علنية تم عقدها الإثنين.

وحسب بيان للمجلس سيتم خلال الجلسة إثبات عضوية محمد طاهر بلال، العضو الجديد المعيّن من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

وستتضمن أشغال الجلسة عرض ومناقشة مشروع القانون المتمم للأمر رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وفقاً للجدول التالي: