عضو مجلس إدارة ريال مدريد يكشف موعد ضم مبابي

قال عضو مجلس إدارة ريال مدريد، خوسيه مانويل أوتيرو، إن كيليان مبابي سينضم إلى النادي الملكي في العام المقبل، قبل أن يضيف بأن النجم الفرنسي ولد ليلعب في الريال.

وتحدث خوسيه مانويل أوتيرو عبر قناة “ريمونتادا بلانكا” على منصة “تويتش”، عن آخر التطورات بشأن سعي ناديه لضم مهاجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي.

وأكد عضو مجلس الإدارة، قائلا: “لم تتح الفرصة لمبابي من أجل التوقيع مع ريال مدريد هذا الصيف، كان عليه أن يتخلى عن بعض المكافآت العالية جدا التي وافق عليها بالفعل مع باريس سان جيرمان، كما أن المبلغ الذي كان سيتم دفعه للتعاقد معه كبير جدا، ولم يكن من المنطقي التوقيع معه”.

وأضاف: “زيدان انضم لريال مدريد وهو في عمر 29 عاما، وسوف يأتي مبابي في عمر الـ 25 عاما”.

وتابع: “نأمل أن يفكر مبابي بنفس طريقة تفكير بيلينغهام، وأثق في أنه سينضم لنا، اللعب في مدريد يضمن لك الجدية التي تعطي النتائج، أنا على ثقة من أنه سيقول نعم عندما يصبح لاعبا حرا في صيف 2024، مبابي ولد ليلعب في ريال مدريد “.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025.