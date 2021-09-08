عضو هيئة الدفاع: عقوبة الأخوين القروي قد تصل إلى المؤبد

قال مروان حاجي عضو هيئة الدفاع عن الأخوين القروي نبيل وشقيقه الموقوفين في الجزائر أنّ العقوبة قد تصل حدّ الحكم المؤبد في حالة ثبوت التهم الموجهة ضدهما.

وأضاف حاجي، في تصريح لبرنامج ميدي شو عبر إذاعة موزاييك التونسية،الأربعاء، أن التهم الموجهة للأخوين القروية تتعلقان بتهريب مهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة ودخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.

وأوضح حاجي أنّ القضية شهدت تطورّات بعد التحقيق بسبب تورّط أطراف أخرى اعتبارا لأنّ عملية اجتياز الحدود تمت بطريقة منظمة ومخطط لها.

ونفى عضو هيئة الدفاع تقدم المتّهمين بطلب لجوء سياسي إلى الجزائر، كما نفى وجود متابعات قضائية أخرى في حق المتّهمين، مؤكّدا أنّهما في صحة جيدة وأنّه كحقوقي يتابع ملف القضية عن كثف.

أما بخصوص تسليم الأخوين القروي لتونس فقد أكّد عضو هيئة الدفاع أنّ العملية تتم بموجب اتفاقيات مع الدولة التونسية .

إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي في الجزائر

وكانت مصالح الأمن لولاية تبسة، قد أوقفت رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد دخوله البلاد بطريقة غير شرعية ومثل أمام وكيل الجمهورية المختص الاثنين 30 أوت الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة، الأحد 28 أوت الماضي، أنه تم إلقاء القبض على رئيس حزب قلب حزب تونس نبيل القروي، من قبل السلطات الجزائرية بولاية تبسة، كما تم توقيف أربعة أشخاص آخرين منهم إثنين يحملان الجنسية التونسية بالاضافة إلى شقيق القروي.

وذكرت ذات المصادر أن القروي المتابع في تونس في قضايا فساد كان يقيم لدى مواطن بالحدود الجزائرية التونسية.

يذكر أن رئيس حزب قلب تونس وصاحب قناة نسمة التلفزيونية قد تغيب عن الساحة السياسية والاعلامية في تونس منذ الافراج عنه مطلع شهر جويلية الماضي.