عطاف: احتضان الجزائر لمعرض التجارة الإفريقية يعكس التزامها بدفع النهضة القارية

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت ندوة صحفية بمقر الوزارة، أكد خلالها أن استضافة الجزائر للطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 لم تكن صدفة، بل قراراً مدروساً يعكس توجهات استراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دعم النهضة الإفريقية.

وأوضح عطاف أن هذا القرار استند إلى ثلاث منطلقات أساسية، أولها إصرار رئيس الجمهورية على تمكين الجزائر من لعب دور ريادي في المساهمة بتحقيق النهضة القارية، وثانيها قناعته بأن التنمية هي مفتاح الأمن والاستقرار في إفريقيا، وثالثها إرادة الجزائر في إبراز مقومات الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية ومنح نفس جديد للمسار التنموي المشترك.

وأضاف الوزير أن المعرض لم يكن مجرد تظاهرة اقتصادية، بل محطة قارية لتجديد الالتزام بالنهج الاقتصادي المتكامل، وبناء مقومات السيادة الإفريقية، وتعزيز مكانة القارة في الساحة الدولية. وأشار إلى أن إفريقيا اليوم لم تعد تقبل بأدوار ثانوية في التجارة العالمية أو في المؤسسات المالية الدولية، بل تسعى إلى شراكات قائمة على الندية والاحترام المتبادل للمصالح.

كما أبرز عطاف أن جهود القارة أثمرت في افتكاك مقعد كامل للاتحاد الإفريقي داخل مجموعة العشرين، وتعزيز شراكاتها مع أقوى الاقتصادات العالمية، فضلاً عن تدارك التأخر في الأطر القانونية والمؤسساتية الضرورية.

وختم الوزير بالقول إن الطبعة الرابعة للمعرض التي احتضنتها الجزائر حققت نجاحاً غير مسبوق بشهادة المؤسسات القارية المشاركة، العارضين والمتعاملين الاقتصاديين والزوار، مؤكداً أن لغة الأرقام أبرزت نتائج مميزة وقياسية جعلت من الحدث علامة فارقة في مسار التكامل الإفريقي.