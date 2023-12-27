عطاف: الاستثمارات القطرية في الجزائر تتجاوز الدول الأوروبية مجتمعة

تحدث وزير الخارجية، أحمد عطاف، عن العلاقات الجزائرية-القطرية وحجم الاستثمارات والمبادلات القائمة بين البلدين.

وخلال استضافته عبر برنامج “ذوو الشأن مع خديجة” الذي يُبث على منصة “أثير” القطرية، اعتبر عطاف أن العلاقات الأكثر نجاحا هي التي لا يتم الحديث بشأنها كثيرا.

ومن بين هذه العلاقات يقول الوزير، العلاقات الجزائرية القطرية التي وصفها بالأكثر نجاحا نظرا لحجم الاستثمارات والمبادلات القائمة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، قال عطاف “الناس تتكلم عن علاقات الجزائر بإسبانيا وفرنسا.. لكن الاستثمارات القطرية في الجزائر تقارب أو تتجاوز الاستثمارات الأوروبية مجتمعة وهذا خارج المحروقات”.

ما هي أنجح العلاقات الدولية؟ 🤔 ترقّبوا الحلقة الأولى مع خديجة بن قنة @Benguennak والوزير الجزائري أحمد عطاف 🇩🇿 في بودكاست🎙️ #ذوو_الشأن على منصات #أثير. pic.twitter.com/Br4yZLiICc — Atheer – أثير (@AtheerPlatforms) December 26, 2023

وشهدت العلاقات الثنائية بين الجزائر وقطر خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، وذلك تجسيدا لإرادة مشتركة بين قائدي البلدين الشقيقين للرقي بها.

وقد ساهمت سلسلة اللقاءات والاتصالات الثنائية والمشاورات بين رئيس الجمهورية وأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذا الزيارات المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها.