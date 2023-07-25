عطاف: الاعتماد على القدرات الإفريقية للحفاظ على استقلالية القرار السياسي للقارة

في لقاء مع مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار محمد بلحسين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

واستعرض الطرفان بهذه المناسبة، حسب بيان للوزارة، علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الإفريقي في مجال تجسيد أهداف الأجندة القارية 2063، لاسيما في شقها المتعلق بالتعليم.

“وسيشكل التعليم الموضوع الرئيسي للدورة المقبلة لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية. بالنظر لدوره الأساسي في تمكين القارة من تعزيز مسيرتها نحو تحقيق التنمية المستدامة”، يوضح البيان.

كما كان اللقاء “فرصة لتأكيد ضرورة إعادة ترتيب أولويات المنظمة القارية. بما يتوافق وتطلعات وطموحات الدول والشعوب الإفريقية في المرحلة الراهنة”.

واتفق الجانبان على أهمية “السعي لتحقيق ذلك بالاعتماد على الموارد والقدرات الإفريقية. حفاظاً على استقلالية القرار السياسي الجماعي لدول القارة”.