عطاف: التحديات الأمنية في القارة الافريقية أخذت أبعادا خطيرة

أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن احتدام التدخلات الخارجية وتصادم مصالحها خلفت ترديا غير مسبوق في حالة السلم القاري الافريقي.

وقال الوزير عطاف، الأحد، في كلمته خلال افتتاح الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران، إن التحديات الأمنية في قارتنا الإفريقية، أخذت أبعادا خطيرة ومقلقة للغاية في الآونة الأخيرة، مع تزايد واحتدام التدخلات الخارجية وتصادم مصالحها التي خلفت ترديا غير مسبوق في حالة السلم والأمن القاريين.

وتابع عطاف قائلا: “اعتقد شخصيا أن قارتنا الافريقية تمر بمرحلة دقيقة مليئة بالتناقضات تمتزج فيها الآمال بالتحديات خاصة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية على نطاق واسع وبشكل متسارع على الصعيد القاري.”

عطاف: الجزائر ستعمل على توحيد صوت افريقيا في مجلس الأمن

قال وزير الخارجية أحمد عطاف، إن الجزائر ستكرس عهدتها المقبلة بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها من جمهوريتي موزمبيق وسيراليون لتمثيل إفريقيا وتوحيد صوتها.

وأوضح عطاف أنه وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فإن الجزائر ستواصل السعي بكل صدق وبكل إخلاص وبكل أمانة لدعم هذا الجهد الافريقي الجماعي والمساهمة في توفير شروط نجاحه.

وأضاف عطاف: “الجزائر ستعمل على تقوية تأثير قارتنا على عملية صنع القرارات التي تعنيها، استناداً إلى مواقفها المشتركة والمبنية على المبادئ والقيم والمثل التي كرّسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي.”

عطاف: الاحتلال الصهيوني استفاد من كافة التسهيلات لإبادة شعب بأكمله

قال وزير الخارجية أحمد عطاف إن الاحتلال الصهيوني يستفيد من كافة التسهيلات لإبادة شعب بأكمله دون أدنى مساءلة أو حتى تلميح بالمعاقبة.

وأوضح عطاف، الأحد، في كلمته خلال ندوة السلم والأمن في إفريقيا بوهران،أن غزة تحولت اليوم إلى مقبرة للمبادئ التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي والذي من المفترض أن يكون مرجعا يحتكم إليه الجميع دون إقصاء أو تمييز.

وأضاف أن الفلسطينيين حرموا اليوم من حق الحماية الذي يكفله القانون الدولي للشعوب القابعة تحت الاحتلال.

وتساءل عطاف عن نداءات الأمين العام للأمم المتحدة التي لم تجد آذان صاغية وكيف لا تقابل طلبات الإغاثة الصادرة عن مختلف الوكالات الأممية بأي رد رسمي دولي؟

وتابع عطاف قائلا: “أن الاحتلال والاستيطان الصهيوني يستفيد من كافة التسهيلات لإبادة شعب بأكمله دون ادنى مساءلة أو حتى تلميح بالمعاقبة.”

وقال عطاف “نحن امام منعطف مصيري سيحدد مستقبل المنظومة الدولية برمتها بما تقوم عليه من قواعد ضابط وآليات قننها ورسخها ميثاق الأمم المتحدة.”