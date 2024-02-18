عطاف: الجزائر تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، دعم الجزائر المطلق، لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا، كحل دائم ومستدام للأزمة.

وفي كلمة له، حول البند المتعلق بتقرير لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في دولة ليبيا، رحب الوزير عطاف بقرار الاطراف الليبية حول عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في مدينة سرت شهر أفريل المقبل، قائلا “تحض الجزائر الاطراف الليبية وتشد على أيديهم لانتهاز هذه الفرصة الثمينة وتنظيمها احسن تنظيم لاعادة اللحمة بين ابناء وبنات ليبيا واحدة وموحدة أرضا وشعبا”.

وقال الوزير عطاف، “تشجع الجزائر ذات الاطراف الليبية وتدعوهم الى الانخراط الفعلي في الجهود الاممية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتحابات كحل دائم ومستدام لازمة طال امدها في هذا البلد الشقيق”، مضيفا بالقول “تجدد بلادي على ضرورة انهاء التدخلات الخارجية وتدعو الاطراف الخارجية الى رفع ايديها على ليبيا لتمكين الجهود الافرقية والاممية على حد سواء من التكامل والتلاقي لتحقيق الهدف الاسمى والمتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الامن والأمان”.