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الجزائر

عطاف: الجزائر تشهد نهضة اقتصادية متكاملة

الشروق أونلاين
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عطاف: الجزائر تشهد نهضة اقتصادية متكاملة

قال وزير  الشؤون الخارجية أحمد عطاف، إن الجزائر تشهد في الفترة الراهنة نهضة اقتصادية متكاملة الأركان.

وأكد عطاف، الأحد، على هامش ملتقى حول مجالس الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، أن هذه النهضة أتت تكريسا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وتجسيد لبرنامجه الاقتصادي الواعد لبناء اقتصادي قوي

وأضاف عطاف أن هذا النهج أعاد لاقتصاد الجزائر مكانته القارية ضمن أقوى الاقتصادات الثلاث في إفريقيا وفق ما أقرت به جميع المنظمات الاقتصادية

وتابع الوزير العطاف “هذا النهج أماط اللثام عن مكنونات بلادنا الفلاحية والصناعية والمنجمية”

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