عطاف: الجزائر تواصل دعمها التام لجهود حل الأزمة الليبية

أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف أن الجزائر ستواصل دعمها التام وانخراطها الكامل في الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية.

وقال عطاف، الاثنين، خلال استقباله لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي إن الجزائر تدعو لإنهاء جميع التداخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وأضاف عطاف أن جوهر الأزمة يتمثل في التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والتي ترفضها الجزائر رفضا تاما.

وتابع وزير الخارجية قائلا “نرحب بجهود اعتماد نصوص تأطير العملية الانتخابية وتحضيرات مؤتمر المصالحة الوطنية”

وأكد أن الشعب الليبي ما يزال بحاجة ماسة إلى دعم المجموعة الدولية لوضع حد نهائي لأزمته.

ودعا إلى ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.