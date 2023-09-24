عطاف: الجزائر ملتزمة بمبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا (فيديو)

في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأحد بنيويورك، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

وحسب ما ذكره بيان للخارجية، فقد تمت دعوة الجزائر لحضور هذا الاجتماع، بحكم انضمامها المقبل لمجلس الأمن الأممي. كأحد الأعضاء الأفارقة الثلاث في المجلس.

ويأتي الاجتماع ضمن المساعي التي تبذلها الدول الإفريقية بصفة جماعية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن. يسمح بتمويل عمليات دعم السلام التي تنشط تحت مظلة المنظمة القارية.

وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد الوزير عطاف “الالتزام القوي الذي قطعه الرئيس عبد المجيد تبون، بأن الجزائر لن تدخر جهدا في العمل على تعزيز الصوت الافريقي داخل مجلس الأمن”.

كما أبرز الوزير الجزائري “الحاجة الملحة لإسماع صوت إفريقيا، في ظل السياق العالمي الحالي، للمساعدة في جسر الانقسامات وتجاوز حالة الاستقطاب”.

“ومثلما كان شأنها على الدوام، ستظل الجزائر ملتزمة بمبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا. وهو المبدأ الذي يعكس تماماً جوهر النقاش حول تمويل عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي”، يضيف عطاف.

وفي ختام كلمته، شدّد الوزير أحمد عطاف على “حقّ إفريقيا في الاستفادة من موارد الأمم المتحدة، لتمويل جهودها ومساعيها في مجال السلم والأمن”.