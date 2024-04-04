عطاف: الدولة الجزائرية لن تدخر جهدا في سبيل حماية مواطنيها أينما كانوا

خلال استقباله عددا من أفراد عائلات الجزائريين المقيمين بقطاع غزة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، عددا من أفراد عائلات المواطنين الجزائريين المقيمين بقطاع غزة.

وخصّص اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، لاستعراض الجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية، لتجاوز العراقيل التي تعترض إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في القطاع.

وأوضح عطاف، أن الجزائر تنسّق مع السلطات المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لإجلاء الرعايا الجزائريين، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما طمأن الوزير عطاف ممثلي عائلات الجزائريين في غزة بأن “الدولة الجزائرية لن تدخر جهدا في سبيل حماية مواطنيها، أينما كانوا وحيثما وجدوا”.

مذكرا في ذات السياق، بعمليات الإجلاء التي أجرتها سلطات البلاد لرعايا جزائريين إلى أرض الوطن، من وجهات مختلفة، في السنوات الأخيرة.