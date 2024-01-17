عطاف: القضية الفلسطينية تمر بالمرحلة “الأخطر والأدق” في تاريخها

قال وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، إن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة يُمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها.

وفي كلمته خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز، أكد الوزير أن الجزائر تتطلع إلى موقف قوي وحازم من القمة المقبلة حول القضية الفلسطينية.

وأشار عطاف إلى أن الجزائر تتطلع بهذه القمة لتحقيق انطلاقة تضفي زخما جديدا على القيم والمبادئ والمثل التي قامت عليها ومن أجلها حركة عدم الانحياز.

كما أكد وزير الخارجية أن الجزائر تلتزم بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركة عد الانحياز وترقية أهدافها ومبادراتها.

ويشارك وزير الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، في أشغال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالا.