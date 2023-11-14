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عطاف: القضية الفلسطينية عادت لتذكر مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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عطاف: القضية الفلسطينية عادت لتذكر مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني
عطاف ووزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن القضية الفلسطينية عادت لتذكر مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني. 

وقال وزير الخارجية عطاف في تصريح له بعد ختام محادثاته مع وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا: “سجلنا بكل اهتمام أن القضية الفلسطينية التي طالما كانت أولوية ثابتة بالنسبة لبلدينا”.

وأشار عطاف إلى أن القضية الفلسطينية قد “سجلت عودتها بقوة على الساحة الدولية لتذكر المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن، بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال”.

“ولتؤكد مجدداً أنه لا مناص من تمكين هذا الشعب الأبي من تكريس حقوقه الوطنية المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف”، يضيف عطاف.

من جهته، أشاد عطاف “باختيار الجزائر لتحتضن أول سفارة لنيكاراغوا في القارة الافريقية برمتها”، مؤكدا على “حجم الثقة الكبيرة التي طالما شكلت حجر الزاوية والجوهر الثمين للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الصديقين”.

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