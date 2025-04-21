عطاف: المبادلات التجارية الجزائرية التركية بلغت 6 مليار دولار

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن المبادلات التجاري الجزائرية التركية سجلت أرقاما لم تتحقق من قبل حيث بلغت حجم ما لا يقل عن 6 مليار دولار وهي مرشحة للزيادة بالنظر إلى فرص المبادلات و الاستثمار.

وقال عطاف، الاثنين، في كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة الجزائرية التركية إن النتائج التي حققتها العلاقات بين البلدين جاءت بتوجيهات وحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي طيب رجب أردوغان.

وأوضح عطاف بأن فرص الاستثمار والمبادلات المتاحة بين الجزائر وتركيا تخص قطاعات حيوية استراتيجية على غرار الأشغال العمومية و الحديد والنسيج وهناك فرص للاستثمار في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.

عطاف يتحادث مع نظيره التركي

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج و الشؤون الإفريقية أحمد عطاف، محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان على هامش انعقاد الدورة الـ 3 للجنة الجزائرية التركية للتخطيط بفندق الأوراسي.

وفي كلمته خلال الدورة، أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن العلاقات الجزائرية-التركية لا يمكن اختزالها أو اختصارها، كونها “شاملة” و “متكاملة” تستهدف ضمن مراميها ومقاصدها مد جسور التعاون في مختلف مناحي الحياة وتخدم الأهداف والأولويات التي رسمها البلدان.

وانطلقت بالعاصمة، اليوم الاثنين، أشغال الدورة الـ 3 للجنة الجزائرية – التركية للتخطيط، حيث ترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف رفقة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أشغال الدورة.