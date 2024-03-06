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الجزائر

عطاف بحث مع نظيره المصري تطورات العدوان على غزة

الشروق أونلاين
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عطاف بحث مع نظيره المصري تطورات العدوان على غزة
ح.م
جانب من اللقاء

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الأربعاء بالقاهرة، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

وأفاد بيان للخارجية، أن الطرفين ناقشا تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب مواضيع متصلة بالتنسيق البيني على الصعيد القاري.

كما سمح اللقاء باستعراض علاقات الأخوة والتعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث سبل الدفع بها نحو مستويات أرحب في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وحلّ صباح الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالقاهرة بجمهورية مصر العربية، للمشاركة في أشغال الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأفاد بيان للوزارة أنه من المنتظر أن تخصص أشغال هذه الدورة لدراسة عدد من الملفات والمسائل المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي والمتعلقة بالعمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات العدوان الصهيوني المُتواصل على قطاع غزة.

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