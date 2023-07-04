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الجزائر

عطاف في أذربيجان للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز

الشروق أونلاين
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عطاف في أذربيجان للمشاركة في اجتماع حركة عدم الانحياز
أرشيف
أحمد عطاف

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الثلاثاء، بباكو عاصمة جمهورية أذربيجان، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز يومي 5 و6 جويلية. 

ويندرج هذا الاجتماع الذي تستضيفه أذربيجان بحكم رئاستها للحركة، ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول مختلف القضايا المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وحسب بيان للوزارة، سيقوم الوزير عطاف خلال وجوده في باكو، بزيارة ثنائية للبلد المضيف، حيث ينتظر أن يعقد محادثات مع نظيره الأذري، إلى جانب استقباله من قبل السلطات العليا في البلاد.

وتهدف هذه الزيارة إلى “تقييم واقع العلاقات بين البلدين، ودراسة سبل وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات”، يضيف ذات البيان.

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