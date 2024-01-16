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الجزائر

عطاف في أوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

الشروق أونلاين
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عطاف في أوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز
أرشيف
أحمد عطاف

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلَّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الثلاثاء بالعاصمة الأوغندية كامبالا. للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز يومي 17 و18 جانفي.

ويعقد هذا الاجتماع، حسب بيان للخارجية، في إطار التحضير للقمة الـ19 لحركة عدم الانحياز التي ستلتئم يومي 19 و20 جانفي. تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”.

كما سيشارك الوزير أحمد عطاف، في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز. وستكون له لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه على هامش أشغال هذه الاجتماعات الوزارية، يضيف البيان.

وتضمّ حركة عدم الانحياز، التي أسّست عام 1961 على فكرة عدم الانحياز لأي من المعسكرين الغربي بقيادة الولايات المتحدة، والشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي، 120 عضوا من الدول النامية.

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