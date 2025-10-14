-- -- -- / -- -- --
الجزائر

عطاف في أوغندا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز

الشروق أونلاين
بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الثلاثاء، في عاصمة جمهورية أوغندا كمبالا. للمشاركة في أشغال الاجتماع الوزاري الـ19 لحركة عدم الانحياز، يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.

“وسيُخصص هذا الاجتماع، حسب ما أشار إليه بيان للوزارة الخارجية، لاستعراض التقدّم المحرز بخصوص تجسيد مخرجات قمة حركة عدم الانحياز التي التأمت بكمبالا شهر جانفي 2024”.

 القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز: إدانة واسعة للعدوان الصهيوني على غزة

كما يبحث الاجتماع “سُبل مواصلة الجهود الكفيلة بتمكين الحركة من الاضطلاع بدور مؤثر في التعاطي مع التحديات المتعاظمة التي يشهدها العالم. بما يتوافق مع أولويات ومصالح بلدان الجنوب”.

وخلال وجوده بكمبالا، سيحظى وزير الدولة بمقابلة السلطات العليا الأوغندية. وسيتحادث أيضا مع عدد من نظرائه المشاركين في الاجتماع الوزاري، يضيف البيان.

