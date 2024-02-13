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الجزائر

عطاف في إثيوبيا للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
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عطاف في إثيوبيا للمشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي
ح.م
عطاف في إثيوبيا

بتكليف من رئيس الجمهورية ، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الثلاثاء، بعاصمة إثيوبيا أديس أبابا.

وتأتي زيارة عطاف إلى إثيوبيا، حسب بيان للوزارة، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، يومي 14 و15 فيفري الجاري.

“وتدرج هذه الدورة في إطار التحضير للقمة السابعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها يومي 17 و18 فيفري”، يقول بيان الخارجية.

وستعرف أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد، مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بالمستجدات الدولية والإقليمية. وبالعمل الإفريقي المشترك في مختلف جوانبه.

“ومن المنتظر على هامش أشغال المجلس التنفيذي، أن يعقد الوزير أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه بالدول الإفريقية الشقيقة”، يضيف البيان.

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