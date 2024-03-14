عطاف في إثيوبيا للمشاركة في دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الخميس، بعاصمة إثيوبيا أديس أبابا.

حيث سيشارك خلال هذه الزيارة في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي تحتضنه البلاد يوم الجمعة 15 مارس.

وتعقد هذه الدورة الاستثنائية، تحت رئاسة موريتانيا، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة القارية.

ومن المنتظر أن تخصّص أشغالها لمناقشة آليات انتقاء وانتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد الإفريقي، تحضيرا لانتخاب رئيس جديد للمفوضية العام المقبل.