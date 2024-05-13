عطاف في البحرين للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية (فيديو)

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الإثنين بالعاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الـ33.

ويتمحور برنامج الاجتماع الوزاري، حسب بيان للخارجية، حول “تحضير مشاريع القرارات المتعلقة بالمواضيع التي ستطرح على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

“إلى جانب مواضيع ذات الصلة بالأمن القومي العربي وبالعمل العربي المشترك، في مختلف أبعاده السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، يوضح البيان.

وعلى هامش أشغال الاجتماع الوزاري، سيعقد الوزير عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه من الدول العربية الشقيقة، يضيف بيان الخارجية.