الجزائر

عطاف في السعودية للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

عطاف في السعودية للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
وزير الدولة أحمد عطاف

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الأحد، بجدة السعودية، للمشاركة في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وسيخصّص الاجتماع الطارئ، الذي دعت إليه تركيا بحكم توليها الرئاسة الدورية للمجلس الوزاري للمنظمة، لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية خاصة، ومنطقة الشرق الأوسط عامة.

ويأتي هذا الاجتماع “في ظل تواصل حرب الإبادة في غزة، وتجدّد المخططات الإسرائيلية الرامية لإعادة احتلال القطاع عسكريا، وتهجير سكانه. والإفصاح عن المشروع التوسعي الإسرائيلي، الذي يهدّد المنطقة برمّتها”.

