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الجزائر

عطاف في بروكسل للمشاركة في اجتماع حول فلسطين

الشروق أونلاين
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عطاف في بروكسل للمشاركة في اجتماع حول فلسطين

 حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ظهيرة اليوم الأحد ببروكسل، للمشاركة في اجتماع وزاري عربي أوروبي حول القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الطبعة الأولى التي انعقدت بالرياض نهاية شهر أفريل المنصرم والتي ضمّت مجموعة مصغرة من الدول العربية والأوروبية في إطار جهد دبلوماسي مشترك يرمي أساساً إلى ترقية حل الدولتين للصراع الصهيوني – الفلسطيني وتعزيز زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن وبحكم مساعيها وجهودها الرامية لنصرة القضية الفلسطينية، لا سيما من أجل وقف العدوان المتواصل على غزة، ومن أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة.

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