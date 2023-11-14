عطاف في زيارة إلى المملكة المتحدة

يشرع وزير الخارجية أحمد عطاف ابتداءً من الثلاثاء، في زيارة عمل إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وتندرج هذه الزيارة، حسب بيان للوزارة، في إطار “عقد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني. حيث سيتم استعراض سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها”.

إلى جانب ذلك، ستتم مناقشة المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية.

ويشمل برنامج هذه الزيارة عديد اللقاءات الثنائية مع المسؤولين البريطانيين. فضلا عن اجتماع متعدد الأطراف، تحضيرا لانضمام الجزائر لمجلس الأمن.

كما ينتظر أن يلقي الوزير عطاف محاضرة في معهد “شاثام هاوس” البريطاني، حول الأوضاع في الساحل، والدور الذي تضطلع به الجزائر في نشر الأمن والتنمية الاقتصادية في هذا الفضاء.