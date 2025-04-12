عطاف في زيارة رسمية إلى إثيوبيا

عطاف في زيارة إلى إثيوبيا، 12 أفريل 2025.

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم السبت، 12 أفريل، بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

ووفقا لما أغادت به وزارة الخارجية، وبمناسبة هذه الزيارة الرسمية، سيترأس الوزير عطاف، مُناصفة مع نظيره الإثيوبي جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية المزمع عقدها يوم غد الأحد.

وحسب البيان “يُنتظر أن تسمح هذه الدورة بإجراء تقييم شامل لمُختلف محاور التعاون الثنائي، مثلما ستُشكل فرصة لإثراء الإطار القانوني الناظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية وتسطير أهداف وأنشطة تعاون جديدة في الميادين والقطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.”

كما سيشارك الوزير عطاف كذلك يوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي، في أشغال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة القارية.

وستُخصص هذه الدورة غير العادية لاستكمال الانتخابات المُتعلقة بالمقاعد والمناصب الشاغرة على مستوى أجهزة الاتحاد الإفريقي.